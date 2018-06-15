Yunan ve Makedon hükümetleri arasında üzerinde uzlaşmaya varılan "isim sorunu" mutabakatına ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Barbarousis, "Orduyu, bu ihaneti durdurmak amacıyla, Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak antlarını yerine getirmeye çağırıyorum." dedi.

Yarın gerçekleşmesi beklenen oylamada, 300 sandalyeli meclisin en az yarısının gensoru önergesine "evet" demesi gerekiyor. SYRIZA'nın hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Başkanı ve Savunma Bakanı Kammenos, anlaşmayı onaylamayacağını açıklamasına rağmen, gensoru için "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

ND Başkanı Kiriakos Miçotakis, mutabakatın kötü bir anlaşma olduğunu belirterek, komşu ülkenin milliyetinin ve dilinin "Makedon" olarak tanımlanmasını milli kırmızı çizgilerden geriye çekilme olduğunu savunmuştu.

- İsim Sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

