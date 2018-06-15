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Yunanistan'da Altın Şafaklı vekilden meclis kürsüsünde "darbe" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Altın Şafak Milletvekili Konstantinos Barbarousis: - "(Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorunu mutabakatı) Orduyu, bu ihaneti durdurmak amacıyla Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak antlarını yerine getirmeye çağırıyorum" - Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Voutsis: - "Bu ifadeler darbeye açık bir davettir"

ATİNA (AA) - Yunan Meclisi'nde aşırı sağcı Altın Şafak Milletvekili Konstantinos Barbarousis'in, Makedonya ile "isim sorununa" ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda "orduyu göreve çağırıyorum" şeklindeki ifadeleri tartışmaya yol açtı.

Yunan ve Makedon hükümetleri arasında üzerinde uzlaşmaya varılan "isim sorunu" mutabakatına ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Barbarousis, "Orduyu, bu ihaneti durdurmak amacıyla, Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak antlarını yerine getirmeye çağırıyorum." dedi.

Mecliste tansiyonun yükselmesine sebep olan çağrı, özellikle hükümetin ana ortağı SYRIZA'lı vekillerin tepkisine ve sözlü sataşmasına yol açtı.

Meclis grup başkanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Meclis Başkanı Nikos Voutsis, Barbarousis'in sözlerine ilişkin "Bu ifadeler darbeye açık bir davettir." ifadelerini kullandı.

Voutsis, "neo-nazi" Altın Şafak Partisi'nin Atina ve Üsküp arasında imzalanacak anlaşma öncesinde şiddeti tırmandırmayı hedeflediğini savunarak, Altın Şafak'ın konuya ilişkin genel kurul toplantılarına katılımının yasaklanmasını teklif etti.

Teklif, Altın Şafak haricindeki diğer tüm partilerin onayıyla kabul edilerek, partinin görüşmeler boyunca Genel Kurul'a katılımı engellendi.

- Gensoru önergesi

Yunanistan ve Makedonya arasında aylarca süren müzakerelerin ardından çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununa" ilişkin mutabakata varıldığı açıklandı.

Ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Yunanistan'da siyasi tartışmaların fitilini ateşlerken, ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) Partisi Meclis'e gensoru önergesi sundu.

ND Başkanı Kiriakos Miçotakis, mutabakatın kötü bir anlaşma olduğunu belirterek, komşu ülkenin milliyetinin ve dilinin "Makedon" olarak tanımlanmasını milli kırmızı çizgilerden geriye çekilme olduğunu savunmuştu.

Yarın gerçekleşmesi beklenen oylamada, 300 sandalyeli meclisin en az yarısının gensoru önergesine "evet" demesi gerekiyor. SYRIZA'nın hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Başkanı ve Savunma Bakanı Kammenos, anlaşmayı onaylamayacağını açıklamasına rağmen, gensoru için "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

- İsim Sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

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