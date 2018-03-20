HABER

Yunanistan'da "asgari ücret" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:06 | Son Güncelleme

Asgari ücretin arttırılması talebinde bulunan göstericiler, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü

ATİNA (AA) - Ekonomik krizden çıkmaya çalışan Yunanistan'da, asgari ücretlerin arttırılması talebinde bulunan göstericiler, "kemer sıkma" önlemlerini protesto etti.

Mücadeleci İşçiler Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce gösterici, başkent Atina'daki Omania Meydanı'nda toplanarak, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Hükümete, toplu iş sözleşmeleriyle iş garantisi çağrısında bulunan grup, ülkedeki "açlık maaşı" olarak niteledikleri asgari ücretin 751 avroya yükseltilmesini talep etti.

Yaklaşık üç saat süren gösteri, olaysız sona ererken, iş çıkışı saatinde kent merkezinde kapanan yollardan dolayı trafikte yoğunluk meydana geldi.

Yunanistan hükümeti, kreditörlerin talepleri doğrultusunda, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarını değiştiren düzenlemeyi meclisten geçirmişti. Düzenleme, ülkedeki sendikalar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yaklaşık 8 yıldır "kurtarma paketi" programında bulunan Yunanistan'da, sıklıkla benzer "kemer sıkma" karşıtı gösteriler gerçekleştiriliyor. Ülkede kesintiye uğrayan maaşlarla birlikte asgari ücret, 586 avroya düşürülmüştü.

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli olduKoşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu
Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret gösteri PAME Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.