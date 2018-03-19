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Yunanistan'da çok çocuklu ailelerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Yunanistan'da çok çocuklu ailelerden protesto

ATİNA (AA) - Yunanistan'da çok çocuklu aileler, hükümetin kendilerine tanınan sosyal hak ve ödeneklerde kesinti yapılmasına yönelik planına karşı gösteri düzenledi.

Başkent Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda çocuklarıyla birlikte toplanan aileler, Başbakanlık Konutu ve Çalışma Bakanlığına yürüdü.

Ülkenin farklı kesimlerinden bir araya gelen göstericiler, "Hayatlarımızı ve onurumuzu savunuyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak, ödeneklerindeki kesintileri protesto etti.

Yunanistan'da ekonomik krizin etkisiyle doğum oranı 1,1-1,3 seviyesine gerilerken, ülke demografisi yaşlanma riski altında bulunuyor.

Yunan meclisine ocak ayında gelen kanun tasarısına göre, üç ve fazlası çocuklu ailelere yönelik ödeneklere yüzde 45 oranında kesinti gerçekleştirilmesi planlanırken, daha az çocuklu ailelere destek artırılıyor.

2010 yılından bu yana nüfus azalması yaşayan Yunanistan'da mevcut durumda 11 milyon olan nüfusun 2099 yılında 7,5 milyonun altına düşmesi öngörülüyor.

Ülkede çok çocuklu aileler için çocuk başına yıllık 500 avroluk devlet yardımı veriliyor.

Yunanistan'da çok çocuklu ailelerden protesto

Yunanistan'da çok çocuklu ailelerden protesto

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Protest in Athens

Protest in Athens
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Protest in Athens

Protest in Athens
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Protest in Athens

Protest in Athens
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Protest in Athens

Protest in Athens
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Protest in Athens

Protest in Athens
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Yunanistan'da çok çocuklu ailelerden gösteri

Yunanistan'da çok çocuklu ailelerden gösteri
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Yunanistan'da üç çocuklu ailelerden protesto

Yunanistan'da üç çocuklu ailelerden protesto
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Yunanistan'da üç çocuklu ailelerden protesto

Yunanistan'da üç çocuklu ailelerden protesto
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Yunanistan'da üç çocuklu ailelerden protesto

Yunanistan'da üç çocuklu ailelerden protesto
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Yunanistan'da üç çocuklu ailelerden protesto

Yunanistan'da üç çocuklu ailelerden protesto
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