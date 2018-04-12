Yunanistan'da düşen savaş uçağı

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası’nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düşen Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, twitter hesabından paylaştığı mesajında, yerel saatle 12.15 sıralarında Ada'nın kuzeydoğu açıklarında düştüğü bildirilen uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Yunan basını, kazanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerin düşen uçağın enkazına ulaştığını duyurdu.
Yunan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 12.15 sıralarında Ada'nın kuzeydoğu açıklarında düştüğü belirtilmişti.
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