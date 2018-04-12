HABER

Yunanistan'da düşen savaş uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

İskiri Adası yakınlarında düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası’nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düşen Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, twitter hesabından paylaştığı mesajında, yerel saatle 12.15 sıralarında Ada'nın kuzeydoğu açıklarında düştüğü bildirilen uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Yunan basını, kazanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerin düşen uçağın enkazına ulaştığını duyurdu.

Yunan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 12.15 sıralarında Ada'nın kuzeydoğu açıklarında düştüğü belirtilmişti.

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Kaza pilot Savaş içağı

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.