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Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistinlilerin geçen hafta başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Atina'da yaşayan Filistinliler ve çeşitli sol grupların çağrısıyla Atina'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Filistin bayrakları taşıyarak, ''Katil İsrail'', ''Filistin'e özgürlük'' şeklinde slogan attı.

Gösteride yayımlanan ortak bildiride, Filistin halkının yalnız olmadığı, verdikleri haklı mücadelede galip gelecekleri ifade edildi.

Yaklaşık üç saat süren gösteri daha sonra sona erdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cumadan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren 19 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler barışçıl gösterilerini 6 hafta sürdürmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
atina Filistin'e destek gösteri Yunanistan

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