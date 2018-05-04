Yunanistan'da gözaltına alınan işçiye ceza verilmesi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan belediye işçisine mahkemece verilen hapis ve para cezasına itiraz edeceklerini söyledi.

Çakır, Edirne Belediyesi'nin mayıs ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada, belediye işçisi Musa Alerik'in Yunanistan sınır hattında iş makinesiyle manevra yaparken Yunan askerleri tarafından alıkonulduğunu hatırlattı.

Süreçte destek olanlara teşekkür eden Çakır, "Yoğun uğraşlar sonucu, Sayın Valimizin, Garnizon Komutanımızın, Emniyet Müdürümüzün, Büyükelçimizin, özellikle Gümülcine Başkonsolosumuzun ve avukat Hüseyin Sıragezen arkadaşımızın bizlere bu konuda çok yardımları olmuştur. Yunanistan'daki duruşmada bulunulmuştur. Edirne Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürümüz de orada bulunmuşlardır ve aynı zamanda şahitleri de kabul edilerek, şahitlik yapmışlardır." diye konuştu.

Musa Alerik'in 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edildiğini, iş makinesiyle ilgili ise müsadere kararı alındığını belirten Çakır, şunları kaydetti: