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Yunanistan'da gözaltına alınan işçiye ceza verilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çakır: - "Hem hapis, hem para cezası hem de araca el koyma konularına itiraz edebileceğiz. Pazartesiden itibaren de o süreç başlayacak"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan belediye işçisine mahkemece verilen hapis ve para cezasına itiraz edeceklerini söyledi.

Çakır, Edirne Belediyesi'nin mayıs ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada, belediye işçisi Musa Alerik'in Yunanistan sınır hattında iş makinesiyle manevra yaparken Yunan askerleri tarafından alıkonulduğunu hatırlattı.

Süreçte destek olanlara teşekkür eden Çakır, "Yoğun uğraşlar sonucu, Sayın Valimizin, Garnizon Komutanımızın, Emniyet Müdürümüzün, Büyükelçimizin, özellikle Gümülcine Başkonsolosumuzun ve avukat Hüseyin Sıragezen arkadaşımızın bizlere bu konuda çok yardımları olmuştur. Yunanistan'daki duruşmada bulunulmuştur. Edirne Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürümüz de orada bulunmuşlardır ve aynı zamanda şahitleri de kabul edilerek, şahitlik yapmışlardır." diye konuştu.

Musa Alerik'in 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edildiğini, iş makinesiyle ilgili ise müsadere kararı alındığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Yunan yasalarına göre, bize söylendiği kadarıyla para ve hapis cezası ertelenmiş ancak tahliyesi henüz gerçekleşmedi, her an gerçekleşebilir. Bekliyoruz, hafta içerisinde böyle üzücü bir olay yaşadık. Bu konuda bize yardımcı olan tüm devlet yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Personelimiz çok gayret gösterdiler. Başkan yardımcıları arkadaşlarım bu konuda çok destek oldu."

Edirne Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Mehmet Özülkü'nün, "El konulan araçla ilgili son durum nedir?" sorusuna Çakır, "Verilen mahkeme kararında el koyma kararı var. Yalnız iyi tarafı yine bizim adımıza avukat arkadaşımızın orada olmuş olması bunu sağladı, istinaf yolu açık olmak üzere karara bağlandı. Dolayısıyla hem hapis, hem para cezası hem de araca el koyma konularına itiraz edebileceğiz. Pazartesiden itibaren de o süreç başlayacak." yanıtını verdi.

- Olay

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, Yunan askerlerince önceki gün gözaltına alınmıştı.

Alerik, Orestiada Mahkemesi'nce Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, işçinin gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Orestiada bölgesindeki göçmen kampına sevk edildiği belirtilen işçinin sınır dışı işlemleri başlatılmıştı.

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Edirne Belediyesi Türk Işçi Yunan tarafı Yunanistan

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