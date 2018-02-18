AMFİSSA (AA) - Yunanistan'ın Amfissa kasabasında, geçmiş dönemlerde yaşanmış trajik bir aşk hikayesinin anısına dayandığı belirtilen ''Hayalet Gecesi'' festivali, hayalet kostümü giyen yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve ülkenin en renkli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivale her yaş grubundan çok sayıda kişi büyük ilgi gösterdi.
Yunanistan'ın farklı bölgelerinden gelerek bu ana tanık olmak isteyenler, birbirinden ilginç maske ve hayvan derisinden yapılmış kostümler giydi.
Festivalde katılanlar ellerindeki meşalelerle kasabayı dolaştı. Etkinlik, kasaba meydanında ateş yakılmasıyla son buldu.
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