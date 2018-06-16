HABER

Yunanistan'da hükümet Makedonya ile anlaşma konusunda güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:48 | Son Güncelleme

Yunanistan Meclisi, ana muhalefetin Makedonya ile varılan "isim sorunu anlaşması" nedeniyle verdiği gensoru önergesini reddetti - Hükümet böylece Makedonya ile varılan anlaşma konusunda güven tazelemiş oldu

ATİNA (AA) - Yunanistan'da, Makedonya ile varılan isim sorunu anlaşması üzerine, hükümetin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi reddedildi.

300 sandalyenin bulunduğu Yunanistan Meclisinde, ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisinin sunduğu ve hükümetin düşürülmesini öngören gensoru önergesi görüşüldü. 3 güne yayılan ve 40 saat süren genel kurul sonundaki oylamada, önerge 127'ye karşı 153 oyla reddedildi.

Gensorunun kabulü için oy çokluğu sağlanamazken, Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) partilerinin oluşturduğu koalisyon hükümeti, güven tazelemiş oldu.

- Hükümette bir fire

Makedonya ile sağlanan anlaşmaya karşı olduklarını bildirseler de gensoruya onay vermeyeceklerini açıklayan hükümetin küçük ortağı ANEL'in milletvekili Dimitris Kammenos gensoruya "Evet" oyu verdi. Kammenos'un partisinden ihraç edildiği açıklandı.

Toplam 193 vekilin konuşma yaptığı gensoru görüşmelerinde sert tartışmalar yaşandı.

Ana muhalefet ND lideri Kiriakos Miçotakis, ANEL Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'u siyasi iki yüzlülükle suçlayarak, "Gensoruya 'Hayır' demek Makedonya ile anlaşmaya 'Evet' demektir." eleştirisinde bulundu.

Mutabakatın kötü olduğunu savunan Miçotakis, ülkenin geleceğinin tehlikeye atıldığını ileri sürdü.

Başbakan Çipras ise muhalefeti fırsatçılık yapmak ve halkı bölmekle suçlayarak, "Sizin derdiniz anlaşmanın kötü olması değil. Sizin derdiniz bir anlaşma sağlanmış olması, hatta daha da kötüsü bunun iyi bir anlaşma olması." diye konuştu.

- Meclis önünde olaylı gösteri

Öte yandan Mecliste genel kurul devam ederken, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında sağlanan isim sorunu anlaşması protesto edildi.

Sağ grupların çağrısıyla, Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'nda ellerinde Yunan bayraklarıyla toplanan 5 bin kişilik grup, "Makedonya Yunan'dır" sloganları attı. Grup, "Makedonya'dan elinizi çekin" pankartları taşıdı.

Göstericilerden bir kısmının Meclisin merdivenlerinden çıkmaya çalışması üzerine polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Çevik kuvvet ekipleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Arbede sırasında hafif şekilde yaralanan protestocular oldu.

- "Darbe çağrısı" yapan Altın Şafaklı vekil kaçak

Görüşmelerin dünkü bölümünde, Meclis kürsüsünden Makedonya ile anlaşmayı "ihanet" olarak niteleyen ve Başbakan Çipras'ı tutuklamak üzere orduyu göreve çağırdığını belirten Altın Şafak Milletvekili Konstantinos Barbarousis'in yakalanması için aramaların devam ettiği belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberinde, savcılık, tarafından "vatana ihanet" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Barbarousis'in polisin 'Dur' ihtarlarına uymayarak, arabasıyla kaçtığı ve izini kaybettirdiği belirtildi.

Söz konusu vekilin konuşmasının ardından, Altın Şafak partisinin Meclis grubunun görüşmelerine katılması oylama sonucu yasaklanmıştı.

- Müzakerelerden anlaşma çıktı

Yunanistan ile Makedonya arasında bir süredir "isim sorununu" çözmek üzere devam eden müzakerelerde bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Hafta içinde açıklanan anlaşmaya göre, Makedonya ismini "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirecek. Yapılacak referandum ve anlaşmanın iki ülke meclisleri tarafından onaylanması ile Makedonya'nın AB ve NATO üyeliklerinin yolu açılacak.

- Anlaşma imzalanıyor

Yunanistan ve Makedon hükümetleri arasındaki anlaşma, yarın iki ülke sınırında bulunan Prespa Gölü kenarında imzalanacak.

Törene, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov katılacak.

Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Matthew Nimetz'in de törene katılımı bekleniyor.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Annesini kaybeden yavru karaca bakıma alındıAnnesini kaybeden yavru karaca bakıma alındı
Dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldüDalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Makedonya Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

İlginizi Çekebilir

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.