Yunanistan'da hükümet Makedonya ile anlaşma konusunda güven tazeledi

Ana muhalefet ND lideri Kiriakos Miçotakis, ANEL Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'u siyasi iki yüzlülükle suçlayarak, "Gensoruya 'Hayır' demek Makedonya ile anlaşmaya 'Evet' demektir." eleştirisinde bulundu.

Makedonya ile sağlanan anlaşmaya karşı olduklarını bildirseler de gensoruya onay vermeyeceklerini açıklayan hükümetin küçük ortağı ANEL'in milletvekili Dimitris Kammenos gensoruya "Evet" oyu verdi. Kammenos'un partisinden ihraç edildiği açıklandı.

Gensorunun kabulü için oy çokluğu sağlanamazken, Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) partilerinin oluşturduğu koalisyon hükümeti, güven tazelemiş oldu.

300 sandalyenin bulunduğu Yunanistan Meclisinde, ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisinin sunduğu ve hükümetin düşürülmesini öngören gensoru önergesi görüşüldü. 3 güne yayılan ve 40 saat süren genel kurul sonundaki oylamada, önerge 127'ye karşı 153 oyla reddedildi.

Çevik kuvvet ekipleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Arbede sırasında hafif şekilde yaralanan protestocular oldu.

Göstericilerden bir kısmının Meclisin merdivenlerinden çıkmaya çalışması üzerine polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Başbakan Çipras ise muhalefeti fırsatçılık yapmak ve halkı bölmekle suçlayarak, "Sizin derdiniz anlaşmanın kötü olması değil. Sizin derdiniz bir anlaşma sağlanmış olması, hatta daha da kötüsü bunun iyi bir anlaşma olması." diye konuştu.

Hafta içinde açıklanan anlaşmaya göre, Makedonya ismini "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirecek. Yapılacak referandum ve anlaşmanın iki ülke meclisleri tarafından onaylanması ile Makedonya'nın AB ve NATO üyeliklerinin yolu açılacak.

Yunanistan ile Makedonya arasında bir süredir "isim sorununu" çözmek üzere devam eden müzakerelerde bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kathimerini gazetesinin haberinde, savcılık, tarafından "vatana ihanet" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Barbarousis'in polisin 'Dur' ihtarlarına uymayarak, arabasıyla kaçtığı ve izini kaybettirdiği belirtildi.

Görüşmelerin dünkü bölümünde, Meclis kürsüsünden Makedonya ile anlaşmayı "ihanet" olarak niteleyen ve Başbakan Çipras'ı tutuklamak üzere orduyu göreve çağırdığını belirten Altın Şafak Milletvekili Konstantinos Barbarousis'in yakalanması için aramaların devam ettiği belirtildi.

- Anlaşma imzalanıyor

Yunanistan ve Makedon hükümetleri arasındaki anlaşma, yarın iki ülke sınırında bulunan Prespa Gölü kenarında imzalanacak.

Törene, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov katılacak.

Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Matthew Nimetz'in de törene katılımı bekleniyor.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

