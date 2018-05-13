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Yunanistan'da iltica hakkı alan bir darbeci daha serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

Sığınma başvurusu kabul edilen darbeci Ahmet Güzel, serbest kalarak tutulduğu karakoldan çıkarıldı

ATİNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birinin daha serbest bırakıldığı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, geçen salı günü iltica hakkı verilen Ahmet Güzel, perşembe günü tutulduğu polis karakolundan çıkarıldı.

Güzel'in, perşembe günü gizlilikle nezarethaneden alınıp yoğun güvenlik önlemleri altında transfer edildiği belirtildi.

İltica Dairesinin kararıyla sığınma başvurusu kabul edilen Güzel'in, daha önce iltica hakkı alıp adli kontrol şartıyla serbest kalan Süleyman Özkaynakçı'nın yerleştirildiği eve götürüldüğü kaydedildi.

Daha önce geçen yıl sonunda iltica talebi kabul edilen darbeci Süleyman Özkaynakçı kısa bir süre serbest kalmış, Yunan hükümetinin kararın dondurulmasına yönelik talebi üzerine yeniden gözetim altına alınmıştı. Yunan hükümeti ayrıca Özkaynakçı'ya verilen iltica hakkının iptalini talep etmişti. Davanın görüşüldüğü Danıştay, Özkaynakçı'nın geçen ay adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Yunan medyasına göre, darbecinin tutulduğu Atina dışındaki ev sıkı güvenlik önlemleri ile korunuyor. Yunan hükümeti ayrıca benzer şekilde Güzel'in iltica talebine de itirazda bulunmuştu.

Yaklaşık iki hafta önce toplanan Danıştay Genel Kurulu ise Yunan hükümetinin iltica hakkının iptaline yönelik itirazını görüştü. Danıştayın kararını bu ay içerisinde vermesi bekleniyor. Yunan yasalarına göre 18 ay olan gözaltı süresi dolacak olan darbecilerin bu ay sonunda serbest kalmaları mümkün olacak.

Öte yandan, Yunan yargısı Türkiye'nin darbeciler için üç iade talebini reddetti.

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Yunanistan'a kaçan 8 darbeci

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