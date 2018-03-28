Yunanistan'da ırkçı saldırılar arttı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da geçen yıl, önceki yıla göre ırkçı ve nefret suçu içeren saldırılarda artış olduğu bildirildi.

Yunanistan'daki Irkçı Şiddet Zabıt Ağı (RVRN) oluşumu tarafından açıklanan rapora göre, 2017 yılında 102 ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılara toplamda 120 kişi maruz kalırken, bunların 36'sı saldırılar sonucu yaralandı.

Saldırıların 34'ünde de doğrudan göçmen ve sığınmacılar hedef alındı.

İki saldırı ise dini inancı farklı olan Yunan vatandaşlarına karşı yapıldı.

- "Vur-kaç saldırıları endişe verici düzeyde"

Raporda, şiddet içeren saldırıların çoğunluğunun başkent Atina ve civarında yaşandığı belirtildi.

Sığınmacıların geçiş yaptığı Yunan adalarındaki göçmen karşıtı saldırılarda artış görüldüğü ifade edilen raporda, özellikle belli grupların "vur-kaç" tipi saldırılarındaki artışın endişe verici düzeyde olduğu kaydedildi.

Devlet görevlileri ve güvenlik güçleri tarafından da ırkçı saldırıların gerçekleştirildiğine dikkat çekilen raporda, Yunan makamlarının gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu.

Geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Afgan Toplum Merkezi ırkçı bir grup tarafından kundaklanmış, ofiste önemli maddi hasar oluşmuştu. Özellikle ülkedeki Müslüman azınlığa karşı saldırılarıyla gündeme gelen ve raporda da yer verilen "Kripteia" isimli grubun üyeleri yaptıkları açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

RVRN 2016 raporunda, Yunanistan'da 130 kişinin maruz kaldığı toplam 95 ırkçı saldırının kaydedildiği bildirilmişti.