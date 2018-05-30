ATİNA (AA) - Yunanistan'da genel grev kapsamında düzenlenen kemer sıkma karşıtı gösteriler sırasında protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla düzenlenen gösterilerde binlerce kişi kent merkezinde yürüyüş yaptı.

Ekonomik kriz sebebiyle uygulanan kemer sıkma önlemleri ve düzenlemeleri protesto eden göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

Yunanistan Girişimciler Federasyonu (SEV) binasına yürüyen grup polis engeliyle karşılaşınca sopalarla polis araçlarına saldırdı. Çevik kuvvet ekiplerinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulunması sonucu arbede yaşandı.

Bir grup gösterici de kent merkezindeki Maliye Bakanlığı binasına boya atarak tepkisini gösterdi.

Bu arada genel grev sebebiyle ülke genelinde tren ve feribot seferleri düzenlenemedi. Atina'dan uçuşlarda da aksamalar yaşanıyor. Ülkedeki ilk ve orta öğretim kurumları tatil edilirken hastanelerde sadece acil servisler hizmet veriyor.

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi programı kapsamında 2019 ve 2020 yılları için emeklilik maaşlarında öngörülen yeni kesintiler ve vergi artışları, halktan büyük tepki çekiyor.

