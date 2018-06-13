Yunanistan'da Makedonya ile varılan anlaşma tartışma yarattı

Makedonya meclisinde iki ülke başbakanları tarafından imzalanacak anlaşmanın onaylanmasını beklediklerini belirten Çipras, bunun ardından Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri ve NATO üyeliğine destek vereceklerini açıklamıştı.

Çipras, Yunanistan ve Makedonya hükümetleri arasında çeyrek asırdan fazla süredir devam eden soruna ilişkin bir mutabakata varıldığını ve ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesinde anlaşıldığını duyurmuştu.

Daha önce ise hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, içinde "Makedonya" ibaresi geçecek hiçbir anlaşmayı desteklemeyeceklerini ifade etmişti.

İki ülke arasında aylardır devam eden müzakerelerin ardından varılan anlaşmaya göre, hem yurtiçinde hem de yurtdışında geçerli olacak yeni isim sebebiyle Makedonya'nın anayasal değişiklikler gerçekleştirmesi bekleniyor.

- İsim Sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyordu.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

