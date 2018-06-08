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Yunanistan'da M.Ö. 5. yüzyıla ait kaçak tarihi eserler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

Yunanistan'da M.Ö. 5. yüzyıla ait kaçak tarihi eserler bulundu

ATİNA (AA) - Yunanistan'da itfaiyenin bir yangını söndürme çalışması sırasında M.Ö. 5. yüzyıldan kalma 200'den fazla kaçak tarihi eser bulunduğu bildirildi.

Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Atina'nın 150 kilometre kuzeyindeki kırsal bir bölgede çıkan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin, çalıların arasında saklanmış 200'den fazla tarihi eser buldukları belirtildi.

Poşetlerdeki eserlerin arasında kilden yapılmış çömlek ve bronz heykelciklerin bulunduğu, bazı eserlerin yangın sebebiyle hafif zarar görse de çoğunluğunun sağlam olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede tarihi eser kaçakçılığının yoğun olarak gerçekleştiği ifade edilirken, şüphelilerin tespit edilmesi için güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak tarihi eser Yunanistan

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