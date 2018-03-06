Yunanistan meclisi, uzun tartışmalara neden olan bir genel kurul sonunda 50 milyon avroluk rüşvet iddialarını içeren ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras dahil 10 politikacının isminin geçtiği dava hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına karar vermişti.

SYRIZA milletvekili Theodoris Driças'ın başkan olarak seçildiği komisyonun ilk toplantısı basına kapalı gerçekleşirken, Yunan gazetelerinde eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Evangelos Venizelos'un dava dosyasındaki gizli tanıkların kimliğinin açıklanmasını talep eden dilekçesinin de ele alındığı yönünde haberler yer aldı.

ATİNA (AA) - Yunanistan parlamentosunda, ilaç firması Novartis'in ülkede bazı politikacı, bürokrat ve doktorlara rüşvet vererek ilaç fiyatlarını şişirdiği iddiaları için soruşturma komisyonu kuruldu.

Meclise sunulan dava dosyasına göre, 2006-2015 yılları arasında, merkezi İsviçre'de bulunan Novartis ilaç firmasının, politikacılara, üst düzey bürokratlara ve doktorlara ilaç fiyatlarını şişirmek ve devlet hastanelerine satışları artırmak için rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Hükümet yetkilileri, olayı "Yunan devleti tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı" olarak nitelendirirken, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen tüm isimler, haklarındaki suçlamaları reddederek hükümeti hukuki bir süreci siyasileştirmekle suçluyor. Hükümet yetkilileri ayrıca edinilen haksız kazancın devletin kasasını boşaltarak ülkenin krize sürüklenmesinde etkili olduğunu savunuyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yüksek fiyattan ve gereğinden fazla ilaç alımı sebebiyle Yunan hazinesine zararın 23 milyar avroya ulaştığını ifade etmişti.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasinin (ND) bir dönem başkanlığını da yapan milletvekili Andonis Samaras, adının soruşturmaya haksız yere karıştırıldığını savunarak, Başbakan Çipras hakkında iftira davası açmıştı. Ayrıca, soruşturmada adı geçen dört politikacı da haklarında iddiada bulunan gizli tanıklara iftiraya suçlamasıyla mahkemeye başvurmuştu.