Yunanistan'da protesto

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüz binlerce kişi, Makedonya ile yaşanan "isim sorununa" ilişkin gösteri düzenledi. Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" yönelik müzakerelerde, "Makedonya" ifadesi geçen muhtemel yeni bir isme karşı çıkan göstericiler, kentin merkezi Sintagma Meydanı'nda toplandı. Ülkenin birçok noktasından yüzlerce otobüsle kente gelen göstericiler, "Makedonya Yunandır, Makdeonya'dan elinizi çekin" yazılı pankartların yanı sıra çok sayıda Yunan bayrağı taşıdı. Yunan kilisesinin de destek verdiği gösteriye birçok rahip ve din görevlisi katıldı. Siyaset dünyasından ise aşırı sağcı Altın Şafak dahil olmak üzere ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi birçok isim yer aldı. Meydanda vinç yardımıyla asılan dev Yunan bayrağı altındaki platformda, ülkenin ünlü bestecisi ve cuntaya karşı mücadelede simge isimlerden biri olan Mikis Theodorakis de bir konuşma yaptı. Theodorakis, Yunan hükümetinin "Makedonya" ifadesi geçen bir ismi kabul etmemesi ve bu konuda referanduma gitmesi gerektiğini savunarak, "Bizim de oyumuzla NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorlar. Sonra bizi daha güçlü bir şekilde tehdit edecekler. Eğer, geri adım atarsak trajik sonuçları olacak bu kadere mahkum oluruz. Makedonya her zaman Yunandı ve öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin uygulandığı gösteri boyunca yaklaşık 4 bin polis çeşitli noktalarda görev alırken, kent merkezine çıkan yolların çoğu polis otobüsleriyle giriş çıkışlara kapatıldı. Gösteri boyunca zaman zaman ufak çaplı arbedeler yaşanırken, polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu. Öte yandan kent merkezine yakın bir noktada anarşist ve sol gruplar tarafından karşı bir gösteri düzenlendi. - Yunan halkının çoğu müzakerelere karşı Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye olamıyor. Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.