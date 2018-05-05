Yunanistan'da sığınmacılar arasında kavga: 1 ölü

GÜMÜLCİNE (AA) – Yunanistan’da, Mora Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Patras şehrinde sığınmacılar arasında çıkan kavgada 17 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Patras Limanı'nda bekleyen sığınmacı gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Grupların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavgada, 17 yaşında bir sığınmacı başından yaralandı.
Ayos Andreas Hastanesi’ne kaldırılan sığınmacı, hayatını kaybetti.
Çok sayıda sığınmacının da yaralandığı kavga polisin müdahalesiyle durdurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Patras'ta, İtalya'ya geçmek için liman bölgesindeki terk edilmiş eski fabrika binalarında toplanan yüzlerce sığınmacı aylardır bekleyişini sürdürüyor.
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