Yunanistan'da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Fokida kentinde özel uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, tek motorlu küçük uçak, Skaloma bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden kurtarma ekipleri, uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.