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Yunanistan'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Atina’da biri yabancı 14 kişi kara para aklama ve terör örgütüne finans sağlama suçlamalarıyla gözaltına alındı

ATİNA (AA) – Yunanistan’ın başkenti Atina’da, biri yabancı uyruklu 14 kişinin kara para aklama ve terör örgütüne finans sağlama suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, terörle mücadele ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda 3’ü kadın 14 kişi, eski başbakan Lukas Papadimos’a bombalı saldırı düzenlemekten tutuklu bulunan Konstantinos Yagcoğlu’na ait banka hesabına para yatırdıklarının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Haberlerde, Atina Temyiz Mahkemesi savcılığınca sorguya alınan zanlıların Yagcoğlu’nun hesabına hangi amaçla para yatırdıklarının araştırıldığı ifade edildi.

Yagcoğlu, 2017’de Papadimos’a ve ülkenin bazı finans kurumlarına yönelik düzenlenen “bombalı kargo” saldırılarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Yunan polisinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki Yagcoğlu'nun, saldırıları üstlenen "Ateş Hücreleri Komplosu" adlı örgütün üyesi olduğunu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan eski başbakan papadimos terör operasyonu

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