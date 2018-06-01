HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yunanistan'da tutuklu teröristin Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 20:10 | Son Güncelleme

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, şubatta yakalanan Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verdi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da yakalanan ve Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı.

Yunan medyası, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), Türkiye'nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki terörist Kaya'nın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verdiğini duyurdu.

Haberlerde, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu belirtilen Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği de belirtildi.

Yunanistan'daki adli prosedüre göre, Adalet Bakanının, suçluların mahkeme tarafından verilen ülkelerine iade kararına itiraz hakkı bulunuyor.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Bakan Zeybekci, selden zarar gören Güney ilçesine ziyaret ettiBakan Zeybekci, selden zarar gören Güney ilçesine ziyaret etti
Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Turgut Kaya Yüksek Mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.