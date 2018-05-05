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Yunanistan'da vefat etti, vasiyeti üzerine Gökçeada'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

HAZIR giyim markası Vakko'nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef'in eşi Maria Eldahef'in babası Stelios Stylianidis (93), 6 gün önce Yunanistan’da yaşamını yitirrdi.

Yunanistan'da vefat etti, vasiyeti üzerine Gökçeada'da toprağa verildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- HAZIR giyim markası Vakko'nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef'in eşi Maria Eldahef'in babası Stelios Stylianidis (93), 6 gün önce Yunanistan’da yaşamını yitirrdi. Stelios Stylianidis, kızı Maria Elhadef'e vasiyeti üzerine Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde toprağa verildi.
Gökçeada ilçesi Tepeköy doğumlu olan Stelios Styliandis, 30 Nisan Pazartesi günü, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Yunanistan’ın başkenti Atina'da yaşamını yitirdi. Stelios Stylianidis sağlığında kızı Maria Elhadef'e, Atina’ya değil, doğduğu Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine gömülmesini vasiyet etti. Stelios Styliandis'in bu talebi ailesi tarafından yerine getirildi.
Atina'dan alınan cenaze, özel bir araçla Gökçeada'ya getirildi. Tepeköy'de bulunan Agridia Kilisesi'ne getirilen cenaze için bugün saat 16.00’da tören düzenlendi. Törene Rıfat Elhadef'in eşi Maria Eldahef'in yanı sıra Styliandis Ailesi'nin yakınları ve Gökçeada'da yaşayan Rumlar katıldı.
Gökçeada Metropoliti Kirilios Dragonis tarafından yönetilen törenin ardından, Stelios Stylianidis'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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Yunanistan'da vefat etti, vasiyeti üzerine Gökçeada'da toprağa verildiYunanistan'da vefat etti, vasiyeti üzerine Gökçeada'da toprağa verildiYunanistan'da vefat etti, vasiyeti üzerine Gökçeada'da toprağa verildiYunanistan'da vefat etti, vasiyeti üzerine Gökçeada'da toprağa verildi

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