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Yunanistan'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

Yunan basını: - “Faciaya yıllar süren ihmal ve siyasi alışverişler yol açtı"

ATİNA (AA) - Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında en az 81 kişinin ölümüne yol açan orman yangını, Yunan basınında geniş yer buldu.

Gazeteler, ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül yangın felaketi olarak tanımlanan faciayla ilgili haberleri manşetten ve çok sayıda fotoğrafla duyurdu.

Yangında hayatını kaybedenler nedeniyle ülkenin derin üzüntü içinde olduğuna dikkat çeken gazeteler, yaşanan felaketin ihmal ve dikkatsizlik yüzünden meydana geldiğine dikkati çekti.

"Avgi" gazetesi, “Yunanistan yasta” başlıklı haberinde Doğu Attika bölgesindeki yangında kaybolanların sayısının henüz tam olarak bilinmediğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ve birçok ülke liderlerinden destek mesajları geldiğini kaydeden Avgi gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Aleksis Çipras’ı telefonla arayarak yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini ve "Yunanistan’ın bu zor anlarında Türkiye’nin yardım etmeye hazır olduğunu" söylediğini aktardı.

"Ta Nea" gazetesi, “Ulusal trajedi - Öfke ve acı” başlığıyla yayımladığı haberinde, yangında 20’si yabancı 150 kişinin kaybolduğunu belirterek felaket bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazdı.

Yangın bölgesindeki kurtarma ekiplerinin dramatik ifadelerine yer veren gazete, yangın esnasında Mati bölgesinde mahsur kalan bir aile üyelerinin cesetlerinin birbirlerine sarılmış şekilde bulunduğunu belirtti.

"Eleftheros Typos" gazetesi, “Onları alevlere terk ettiler” başlığını attığı haberinde, yetkili kurum ve makamların yangın sırasında özensiz ve ihmalkar hareket ettiğini kaydetti.

Devlet mekanizmasının yangına müdahale etmekte çok geç kaldığını, yangın söndürme çalışmaları esnasında ilgili kurumlar arasında büyük karmaşa yaşandığını ve herkesin kendi başına hareket ettiğini ileri süren gazete, “Devletin -sorumsuz- sorumlularından tek bir istifa bile yok.” ifadelerine yer verildi.

"Ethnos" gazetesi, “Kıyamet” başlığını kullandığı haberinde Atina yakınlarındaki ormanlık bölgede çıkan yangında kitlesel ölümler yaşandığını, yangında kaybolanların sayısının ise henüz tam olarak bilinmediği yazdı.

Yangının bazı noktalarda hala kontrol altına alınamadığı belirtilen haberde, 81 kişinin hayatını kaybettiği ve 100’den fazla kişinin kaybolduğu faciaya “yıllarca süren ihmallerin, dikkatsizliklerin ve siyasi alışverişlerin” yol açtığı vurgulandı.

"Dimokratia" gazetesi, “Cinayet” başlığıyla verdiği haberinde başkent Atina yakınlarındaki yangın felaketinde tarifi mümkün olmayan acılar yaşandığını belirterek yetkili makamların bunda büyük sorumluluğu bulunduğunu ileri sürdü.

Gazete, yetkililerin ilk anda yangının boyutunu tahmin edemediğini, yangından etkilenen bölgelerdeki insanların yardım çağrılarına zamanında cevap verilmediğini vurguladı ve 3 günlük ulusal yas süresince “kaderci” ve “yeteneksiz” olarak tanımladığı Yunan politikacıların hiçbirinin fotoğrafını sayfalarında yayınlamayacağını kaydetti.

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