Yunanistan'daki orman yangını

Avrupa Birliği (AB) ve birçok ülke liderlerinden destek mesajları geldiğini kaydeden Avgi gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Aleksis Çipras’ı telefonla arayarak yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini ve "Yunanistan’ın bu zor anlarında Türkiye’nin yardım etmeye hazır olduğunu" söylediğini aktardı.

"Avgi" gazetesi, “Yunanistan yasta” başlıklı haberinde Doğu Attika bölgesindeki yangında kaybolanların sayısının henüz tam olarak bilinmediğini duyurdu.

Gazeteler, ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül yangın felaketi olarak tanımlanan faciayla ilgili haberleri manşetten ve çok sayıda fotoğrafla duyurdu.

Yangın bölgesindeki kurtarma ekiplerinin dramatik ifadelerine yer veren gazete, yangın esnasında Mati bölgesinde mahsur kalan bir aile üyelerinin cesetlerinin birbirlerine sarılmış şekilde bulunduğunu belirtti.

"Eleftheros Typos" gazetesi, “Onları alevlere terk ettiler” başlığını attığı haberinde, yetkili kurum ve makamların yangın sırasında özensiz ve ihmalkar hareket ettiğini kaydetti.

Devlet mekanizmasının yangına müdahale etmekte çok geç kaldığını, yangın söndürme çalışmaları esnasında ilgili kurumlar arasında büyük karmaşa yaşandığını ve herkesin kendi başına hareket ettiğini ileri süren gazete, “Devletin -sorumsuz- sorumlularından tek bir istifa bile yok.” ifadelerine yer verildi.

"Ethnos" gazetesi, “Kıyamet” başlığını kullandığı haberinde Atina yakınlarındaki ormanlık bölgede çıkan yangında kitlesel ölümler yaşandığını, yangında kaybolanların sayısının ise henüz tam olarak bilinmediği yazdı.

Yangının bazı noktalarda hala kontrol altına alınamadığı belirtilen haberde, 81 kişinin hayatını kaybettiği ve 100’den fazla kişinin kaybolduğu faciaya “yıllarca süren ihmallerin, dikkatsizliklerin ve siyasi alışverişlerin” yol açtığı vurgulandı.