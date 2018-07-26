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Yunanistan'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 00:01 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Türkler ve Rumlar, yangın felaketinde hayatını kaybedenler için bir araya gelerek dua etti

ÇANAKKALE (AA) - Gökçeada ilçesinde yaşayan Türkler ve Rumlar, yangın felaketinde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya gelerek dua etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine, adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşlar katıldı.

Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde "Acınızı paylaşıyoruz." yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, yangında ölenler için saygı duruşunda bulundu, ardından dua etti.

Gökçeada merkezindeki kilisenin bahçesine yaktıkları mumları bırakan Rum kökenli vatandaşların burada dua etmesinden sonra anma töreni sona erdi.

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anma orman yangını taziye Yunanistan

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