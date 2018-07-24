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Yunanistan'daki orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

Başkent Atina yakınlarındaki yangınlarda ölü sayısı 74'e yükseldi - Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biri yaşanırken, alevler 1 beldeyi haritadan sildi - Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda en az 74 kişi yaşamını yitirdi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallelere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarlarla kısa sürede farklı kollardan geniş bir bölgeye yayılan alevler sebebiyle ev ve araçlarında mahsur kalan onlarca kişi can verdi.

Öte yandan alevlerden kaçarak denize girdikten sonra boğulan en az 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Alevlerden kaçarak sahile ulaşan 700'den fazla kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri ve özel tekneler tarafından güvenli bölgelere taşındı.

Yunan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri, yangınlarda 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous da SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, itfaiye birimlerinin kontrol edemediği birçok mesken bulunduğuna işaret ederek, ölü sayısının 100'e ulaşmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı. Polonya Dışişleri Bakanlığı iki Polonyalı turistin yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

- Bir belde haritadan silindi

Rafina yakınlarındaki Mati beldesi ise yangının en çok etkisini gösterdiği bölge oldu. Yazlık beldede binden fazla evin kül olduğu, yüzlerce aracın ise yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Civardaki Kallitehnipolis bölgesinde ise yangın söndürme ve soğutma çalışmaları ise aradan geçen 24 saatin ardından devam ediyor.

Can kaybının yüksek olmasının, farklı bölgelerde neredeyse aynı saatlerde başlayan yangınları söndürmek için itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması ve yaklaşık 80 kilometre hızla esen rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevlerin meskun bölgelerde hızla yayılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülkede 47 yangın çıktığı, bunlardan 15'inin ise Atina çevresinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Atina'nın 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde ormanlık alanda başlayan ve başkenti duman altında bırakan yangın ise halen tam olarak kontrol altına alınamadı.

Yangınlar dolayısıyla Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

- Ülkede 3 günlük yas

Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edilmişti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras halka hitabında, hayatını kaybedenler anısına 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirilmişti.

- Türkiye'den başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı arayarak, Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunmuştu. Erdoğan, Yunanistan'ın acılarını paylaştığını ifade etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yangın felaketi için verdiği başsağlığı mesajı dolayısıyla teşekkür etmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a Attiki'deki yangında söndürme uçaklarını göndermeyi teklif ederek verdikleri acil tepkiden dolayı samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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