Yunanistan'daki orman yangınları

Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous da SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, itfaiye birimlerinin kontrol edemediği birçok mesken bulunduğuna işaret ederek, ölü sayısının 100'e ulaşmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan alevlerden kaçarak denize girdikten sonra boğulan en az 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Alevlerden kaçarak sahile ulaşan 700'den fazla kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri ve özel tekneler tarafından güvenli bölgelere taşındı.

Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarlarla kısa sürede farklı kollardan geniş bir bölgeye yayılan alevler sebebiyle ev ve araçlarında mahsur kalan onlarca kişi can verdi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallelere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı. Polonya Dışişleri Bakanlığı iki Polonyalı turistin yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

- Bir belde haritadan silindi

Rafina yakınlarındaki Mati beldesi ise yangının en çok etkisini gösterdiği bölge oldu. Yazlık beldede binden fazla evin kül olduğu, yüzlerce aracın ise yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Civardaki Kallitehnipolis bölgesinde ise yangın söndürme ve soğutma çalışmaları ise aradan geçen 24 saatin ardından devam ediyor.

Can kaybının yüksek olmasının, farklı bölgelerde neredeyse aynı saatlerde başlayan yangınları söndürmek için itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması ve yaklaşık 80 kilometre hızla esen rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevlerin meskun bölgelerde hızla yayılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülkede 47 yangın çıktığı, bunlardan 15'inin ise Atina çevresinde olduğu bilgisi paylaşıldı.