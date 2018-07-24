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Yunanistan'daki orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

Başkent Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

İtfaiye Teşkilatından alınan bilgiye göre, yangınlarda 76 kişi yaşamını yitirdi.

Yangınlarda ayrıca 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ölü sayısının da yükselmesinden endişe ediliyor.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı iki Polonyalı turistin yangında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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