HABER

Yunanistan'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu: - "Komşumuzda yaşanan bu elim olay, bizleri derinden üzmüştür"

TEKİRDAĞ (AA) - Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, Yunanistan'da devam eden ve en az 77 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı yangına ilişkin olarak, "Komşumuzda yaşanan bu elim olay, bizleri derinden üzmüştür." dedi.

Adiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 77 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Son yılların en büyük felaketini yaşayan Yunanistan'a başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin "yardım" önerisinde bulunduğunu vurgulayan Adiloğlu, aynı coğrafyanın insanları olarak, yangında daha fazla can kaybı yaşanmaması için dua ettiklerini dile getirdi

Adiloğlu, iyi komşunun, gerçek dostun, zor günde belli olduğunun altını çizerek, "Yunanistan ile Türkiye arasında belki siyasi bazı konularda anlaşmazlıklar olabilir ancak zor günlerde tüm bu anlaşmazlıklar bir kenara bırakılır. Komşumuzda yaşanan bu elim olay, bizleri derinden üzmüştür." diye konuştu.

PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)
Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi olduÜnlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan'daki yangın

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Ünlü astrolog Sayarı'ya büyük şok! Kardeşi şikayetçi oldu

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.