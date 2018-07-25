Yunanistan'daki yangın

TEKİRDAĞ (AA) - Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, Yunanistan'da devam eden ve en az 77 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı yangına ilişkin olarak, "Komşumuzda yaşanan bu elim olay, bizleri derinden üzmüştür." dedi.

Adiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 77 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Son yılların en büyük felaketini yaşayan Yunanistan'a başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin "yardım" önerisinde bulunduğunu vurgulayan Adiloğlu, aynı coğrafyanın insanları olarak, yangında daha fazla can kaybı yaşanmaması için dua ettiklerini dile getirdi

Adiloğlu, iyi komşunun, gerçek dostun, zor günde belli olduğunun altını çizerek, "Yunanistan ile Türkiye arasında belki siyasi bazı konularda anlaşmazlıklar olabilir ancak zor günlerde tüm bu anlaşmazlıklar bir kenara bırakılır. Komşumuzda yaşanan bu elim olay, bizleri derinden üzmüştür." diye konuştu.

