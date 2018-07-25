Yunanistan’daki yangında ölenler Gökçeada’da anıldı

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Türk ve Rumlar, Yunanistan’daki yangında hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde akşam saat 20.00’de gerçekleşen etkinliği İstanbul’dan Gökçeada’ya yazları gelerek kalan Turan Kotan isimli Türk vatandaşı organize etti. Türkiye’nin komşu ülkesi Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki feci yangında hayatını kaybedenleri anma törenine Ada’da yaşayan Türk ve Rum vatandaşları katıldı. Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak, Yunan halkının acılarını paylaştıklarını ifade eden dövizler taşıyan katılımcılar, yangında ölenler için saygı duruşunda bulundu.
Türkler, ölenlerin ruhuna Fatiha okurken, Rumlar ise Gökçeada merkezindeki kilisenin bahçesine yaktıkları mumları bırakıp, dua etti.
FOTOĞRAFLI
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...
Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!
ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Doğum anı böyle görüntülendi
Bunları biliyor musunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum