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Yunanistan'daki yangında ölü sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Atina Adli Tıp Kurumu Başkanı Nikos Karakoukis, basın mensuplarına, tespit edilen ceset sayısının 86 olduğunu açıkladığı sırada, yangında ağır yaralanan bir kişinin de tedavi gördüğü hastanede hayatına kaybettiği haberinin gelmesiyle felakette ölenlerin sayısı 87'ye ulaştı.

Felaket bölgesinde itfaiye ekipleri ve askerler, ev ev dolaşarak arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalarda dün de iki kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, yangında yaralanan 187 kişiden 4'ü çocuk olmak üzere 48'inin hastanede tedavilerine devam ediliyor. Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördükleri belirtildi.

Yangın bölgesinde faciadan kurtulanlar günlük yaşamlarına dönmeye çalışıyor. Bölgeye dönen vatandaşlar, yangında hasara uğramış evlerini temizliyor.

Yanarak hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti çalışmalarına adli tıp uzmanlarından oluşturulan özel ekip devam ediyor. Ölenlerin çoğunun bedenlerinin tamamen yanmasından dolayı çalışmaların birkaç gün daha sürebileceği ifade ediliyor.

Yakınları kaybolan çok sayıda kişi olması nedeniyle yangında ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Kayıp sayısının 100'ü aşkın olduğu sanılıyor.

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Yunanistan

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