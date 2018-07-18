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Yunanistan'dan Avrupa'ya "yabancı düşmanlığı" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas: - "Avrupa genelinde göçmen akışı artışı yok. Hatta bunun aksi geçerli. 2018 ile 2015 arasında yüzde 96 oranında bir azalma var" - "Merkez partiler, seçim sonuçlarına bakarak bu tür bir politika (yabancı düşmanlığı) uygularlarsa oy oranlarını arttıracakları sonucuna varıyor. Demokrasiye, değerlere, yaşam biçimlerine karşı bir muhalefet varsa yapacağınız en kötü şey karşınızdakinin politikalarını uygulamaktır"

ATİNA (AA) - Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Avrupa'da sadece aşırılıkçı hareketlerde değil, merkeze yakın siyasi partilerde de yabancı düşmanı akımların güç kazandığı uyarısında bulundu.

Vitsas, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde ve Avrupa'da sığınmacıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sığınmacı ve göçmen konularının Avrupa gündemini yeniden meşgul ettiğine dikkati çeken Vitsas, "Ancak bu yeni bir sığınmacı akınından kaynaklanmıyor. Avrupa genelinde göçmen akışı artışı yok. Hatta bunun aksi geçerli. 2018 ile 2015 arasında yüzde 96 oranında bir azalma var." değerlendirmesinde bulundu.

Vitsas, Avrupa'da yabancı düşmanı hareketlerin yükseldiğine işaret ederek, bu hareketlerin sığınmacı ve göçmen karşıtı politikalara yatırım yaparak seçimlerde güç kazandığını söyledi.

Bu durumun merkez ya da muhafazakar denilebilecek siyasi partileri de etkilediğini savunan Vitsas, şöyle devam etti:

"Merkez partiler seçim sonuçlarına bakarak bu tür bir politika (yabancı düşmanlığı) uygularlarsa oy oranlarını arttıracakları sonucuna varıyor. Demokrasiye, değerlere, yaşam biçimlerine karşı bir muhalefet varsa yapacağınız en kötü şey karşınızdakinin politikalarını uygulamaktır. Bunun yerine kendi yolunuzda ve politikalarınızda ilerlemeli ve ortak değerlerden, demokrasiden, insan haklarına saygıdan oluşan Avrupa müktesebatında ısrarcı olmalısızınız."

Vitsas ayrıca, Türkiye-AB göçmen mutabakatı kapsamında Yunan adalarında tutulan sığınmacılardan 6 binden fazlasının adalardaki kamplarda kapasite sorunu olması nedeniyle ana karaya taşındığı bilgisini paylaşarak, üç yeni sığınmacı kampı açılacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas

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