HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yunanistan'dan darbecilere "iltica hakkı" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Danıştay hakimleri, Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesi kararı aldı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da Danıştay Mahkemesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerlere iltica hakkı verilmesine hükmettiği bildirildi.

Danıştay Genel Kurulunda, Yunanistan Hükümeti'nin, İltica Dairesi tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazı değerlendirildi.

Bugün toplanan Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği belirtildi.

Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer darbeci askerler için de iltica hakkı verilmesi onaylanmış oldu.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Tokat polisinden sürücülere iftar yemeğiTokat polisinden sürücülere iftar yemeği
Kazakistan'da Sümer Ezgü'den konserKazakistan'da Sümer Ezgü'den konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.