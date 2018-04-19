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Yunanistan'dan Ege'de önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

EGE Denizi'nde geçen hafta bir grup Yunan'ın Didim açıklarındaki Hurşit adaları yakınındaki Anthropofa kayalığına diktiği Yunanistan bayrağının, Türk askerleri tarafından kaldırılmasından sonra, Yunan sahil güvenlik botlarının benzer bir durum yaşanmaması için buraya yakın bölgede önlem alıp ülkesinin balıkçılarını dahi yaklaştırmadığı öğrenildi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- EGE Denizi'nde geçen hafta bir grup Yunan'ın Didim açıklarındaki Hurşit adaları yakınındaki Anthropofa kayalığına diktiği Yunanistan bayrağının, Türk askerleri tarafından kaldırılmasından sonra, Yunan sahil güvenlik botlarının benzer bir durum yaşanmaması için buraya yakın bölgede önlem alıp ülkesinin balıkçılarını dahi yaklaştırmadığı öğrenildi. Sisam Adası'ndan yayın yapan bir internet sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, bayrak krizine benzer bir olayın yaşanmaması için Yunan sahil güvenlik botlarının, küçük ve büyük Anthropofa kayalıklarına yakın bölgede güvenlik önlemi aldığı belirtildi. Yunan botlarının bölgeye, Yunan balıkçıları ve deniz araçlarını yaklaştırmadığı kaydedildi. Öte yandan; Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.7 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına 1.5 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'nda, 2 ay önce Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan askeri tesis inşaatı da sürüyor. Kardak ve bölgesinde 4 Türk sahil güvenlik botunun 24 saat devriye görevi yürüttüğü, sahil güvenlik botlarından birinin Kardak'a 1 mil uzaklıkta demir atarak sabit konuma geçtiği görüldü. Bu arada, Bodrum'un Kadıkalesi Mahallesi'ndeki 445 metre rakımlı Ormancılar Tepesi'ne, Kardak kayalıklarını ve Datça'nın Knidos Burnu'ndan Kuşadası Körfezi'ne kadar olan bölgedeki 15 Yunan adasını görecek şekilde, 250 kilometrelik alanı kapsayan radar yerleştirildiği ve hizmete girdiği kaydedildi. Radarla, bölgenin 24 saat gözetlendiği, termal kameralarla bölgedeki hareketliliğin 24 saat izlenebileceği belirtildi.

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