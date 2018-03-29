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Yunanistan'dan idari gözaltı sürelerini uzatan yasal düzenleme hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin dolması beklenen idari gözaltı sürelerini uzatabilecek yasa tasarısı Yunan meclisinde görüşülecek

ATİNA (AA) - Yunanistan hükümetinin, tutuklu bulunan veya bir başka ülke tarafından iadesi istenen iltica talebinde bulunmuş kişilerin gözaltı sürelerini kısıtlayan yasayı değiştirmeye hazırlandığı bildirildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis tarafından meclise getirilen tasarının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan askerlerin bir ay içerisinde dolacağı belirtilen gözaltı sürelerini de ilgilendirebileceği kaydedildi.

Kadına şiddete ilişkin düzenlemelerin arasında sunulan tasarı bugün mecliste görüşülecek.

Yasa tasarısının, bir suçtan dolayı hakkında iade talebi bulunan üçüncü ülke vatandaşının yasal sınır olan 18 aydan fazla gözaltında tutulmasının önünü açtığı ifade edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a firar ederek siyasi iltica talebinde bulunan 8 darbeci eski askerin idari gözaltı sürelerinin bir ay içerisinde dolması nedeniyle serbest kalma ihtimalleri bulunuyor.

Darbecilerin siyasi iltica taleplerine ilişkin hükümetin itirazı sonrası kararın Danıştay tarafından 4 Mayıs'ta verileceği açıklanmıştı.

Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini bu ay içinde reddetmişti.

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