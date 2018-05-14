Yunanistan'dan İsrail'e tepki

ATİNA (AA) - Yunanistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı saldırılarını "nefret ve derin endişeyle" karşıladığını bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde, İsrail'in ateşiyle aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin trajik şekilde hayatlarını kaybetmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasını nefret ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Trajik kayıpların olduğu Gazze'de itidalin sağlanması ve gerginlikleri tırmandırarak daha fazla ölüme yol açılmaması" çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in barışçıl gösterilere saygı göstermesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in orantısız güç kullanımından kaçınması gerektiği belirtilerek, Hamas ve gösterilerin organizatörlerinin protestoların barışçıl doğasını korumaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve bazı sol örgütlerin çağrısıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin halkına karşı "terörist saldırıları" ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kınandı.

Yüzlerce kişinin Atina'daki İsrail Büyükelçiliğine yürüdüğü gösteride, Filistin'e destek sloganları atıldı.

