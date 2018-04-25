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Yunanistan'dan Makedonya ile "isim sorunu" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Canakopoulos: - "Biz köprünün yarısını katettik. Şimdi diğer kısmını karşı tarafın (Makedonya) alması gerekiyor"

ATİNA (AA) - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Makedonya ile müzakereleri devam eden "isim sorununa" ilişkin, "Biz köprünün yarısını katettik. Şimdi diğer kısmını karşı tarafın alması gerekiyor." dedi.

Canakopoulos, düzenlediği haftalık basın brifinginde, müzakerelere ilişkin Yunanistan'ın çeyrek asırdır devam eden sorun için şartlarını açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek bu şartların, Makedonya için "hem ülke içinde hem de dışında kullanılacak kapsayıcı yeni bir isim" ve "geçmişe dönük toprak emellerini işaret eden anayasa maddelerinde değişiklik" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz ile Viyana'da bugün bir araya geldiğini kaydeden Canakopoulos, "Biz köprünün yarısını katettik. Şimdi diğer kısmını karşı tarafın alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Yunanistan'dan AB'ye tepki

Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, dün yaptığı açıklamada, iki hafta içerisinde bir çözüm konusunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hahn'ın açıklamalarını "talihsiz" ve "yanlış resim" olarak nitelemiş, Hahn'ı müzakerelerin "altını oymakla" suçlamıştı.

İki ülke arasında başlayan müzakerelerde, sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmış olsa da bazı temel noktalarda ilerleme henüz sağlanabilmiş değil.

- İsim sorunu nedir?

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının Nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Makedonya Yunanistan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos

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