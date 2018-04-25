ATİNA (AA) - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Makedonya ile müzakereleri devam eden "isim sorununa" ilişkin, "Biz köprünün yarısını katettik. Şimdi diğer kısmını karşı tarafın alması gerekiyor." dedi.

Canakopoulos, düzenlediği haftalık basın brifinginde, müzakerelere ilişkin Yunanistan'ın çeyrek asırdır devam eden sorun için şartlarını açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek bu şartların, Makedonya için "hem ülke içinde hem de dışında kullanılacak kapsayıcı yeni bir isim" ve "geçmişe dönük toprak emellerini işaret eden anayasa maddelerinde değişiklik" olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz ile Viyana'da bugün bir araya geldiğini kaydeden Canakopoulos, "Biz köprünün yarısını katettik. Şimdi diğer kısmını karşı tarafın alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Yunanistan'dan AB'ye tepki

Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, dün yaptığı açıklamada, iki hafta içerisinde bir çözüm konusunda iyimser olduğunu ifade etmişti.