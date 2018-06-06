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Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak giren Suriyeli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 23:28 | Son Güncelleme

Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak giren Suriyeli yakalandı

Yunanistan'ın Samos adasından kanoyla Türkiye'ye kaçak giriş yapan Suriye uyruklu göçmen, Kuşadası ilçesindeki milli parkta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda şüpheli bir şahsın bulunduğu yönünde ihbar aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, Suriye uyruklu olduğu tespit edilen R.O'yu gözaltına alındı.

Zanlının yakalandığı koyda, bir kano bulundu.

Karakola götürülen şüphelinin ifadesinde, kaçak gittiği Yunanistan'ın Samos adasında yaklaşık 2 aydır kampta kaldığını, Gaziantep'te bulunan ailesinin yanına dönmek için kanoyla denize açıldığı söylediği öğrenildi.

Suriyeli R.O, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaçak Suriye Türkiye Yakalama Yunanistan

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