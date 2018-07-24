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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangınlarda ölü sayısı 74'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangınlarda ölü sayısı 74'e yükseldi


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