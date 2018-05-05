HABER

Yunanistan'ın gözaltına aldığı kepçe operatörü Türkiye'ye geldi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan ve Orestiada'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Musa Alerik (38), bugün Türkiye'ye geldi.

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan ve Orestiada'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Musa Alerik (38), bugün Türkiye'ye geldi. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, 4 gün önce Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında, kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken, Alerik, götürüldüğü Orestiada kentinde önceki gün çıkarıldığı İlk Derece Mahkemesi'nde, 'izinsiz giriş yaptığı' için 5 ay hapis ve bin 500 euro para cezasına çarptırıldı. Alerik'e verilen 5 ay hapis cezası 3 yıllığına ertelenirken, mahkeme kepçeye el konulması kararı verdi. Mahkemenin serbest bıraktığı Musa Alerik, daha sonra ülkeye pasaportsuz girdiği için işlemlerinin yapılacağı belirtilerek, Orestiada Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Alerik, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Edirne Belediyesi'nden giden bir heyet tarafından Orestiada Emniyet Müdürlüğü'nden teslim alınarak, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Alerik'i burada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, annesi Zeynep, babası Nadim Alerik ile eşi oğlu Onur ve yakınları karşıladı. Alerik, yakınlarına sarıyarak hasret giderdi. 'MİSAFİR GİBİ KARŞILANDIM' 4 gün boyunca Yunanistan'da tutulan Musa Alerik, gümrük kapısı içerisinde su şebekesi çalışması yaptığını belirterek, "Ben çalışma sahamın içine giderken Yunan tarafına gitmişim. Ben karşıdaki Yunan askerlerini, Türk askeri zannettim, yanlarında gittiğimde Yunan olduklarını anladım. Yabancı dil bilmediğim için kendimi onlara anlatamadım. Farkında olmadan kepçeyle onların tarafına geçmişim. Hiçbir tepki vermedim. Bana 'sen bir suç işledin, biz seni Yunanistan'a götüreceğiz'. Oraya gittim, misafir gibi karşılandım. Hiçbir kötülük görmedim, Yunan polisinden de. Avukatlarım da yanımda bana destek oldular. Konsolosluk da yanımda oldu. Hiçbir sorunum yok. Allah'a şükür iyiyim. Oranın polisleri, herkes bana iyi baktılar. Beni misafir gibi karşıladılar, kendimi suçlu gibi görmedim, buna emin olun. En çok ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Böyle bir hata yaptığımdan dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan da özür dilerim" dedi. 'KARDEŞİMİZ ORADA DİNLENMİŞ OLDU' Alerik'in sarılıp elini öptüğü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, kepçe operatörü ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şunları söyledi: "Gönül bu tür olaylar olmasın istiyor, maalesef zaman zaman yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederim. Olayın ilk anından bu yana Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yunan makamlarına da teşekkür ediyoruz, bize göre her ne kadar Musa'nın alınması doğru bir olay olmasa da burası tampon bölge, geçiş yolu herkes bu yolu kullanıyor. Orada Yunan askerlerin aceleci davranışı söz konusu. Ama sonuç itibariyle Yunan mahkemeleri üzerlerinde bir gölge olmadan kararını verdiler. Musa kardeşimiz orada dinlenmiş oldu. Türkiye ve Yunanistan çok uzun yıllardır, binlerce yıldır komşular. Bu komşuluk bundan sonra binlerce yıl devam edecek. Biz yine bu bölgede bakın bir örnek vereyim, geçen yıl kar yağdığında bizim belediyemizin greyderi Yunanistan gümrüğüne kadar giderek bu yolu açmıştı. Yine yaz aylarında sinekle mücadele kapsamında araçlarımız gidip orada ilaçlama yapıyorlar. Yunan makamlarının gene bir ihtiyacı olduğunda bizim araçlarımız bu çalışmaları yine yapacaklar. Kırgınlığımız söz konusu değil. Allah yardımcımız olsun." Alerik, daha sonra ailesi ile birlikte evine gitti.

AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?
Korkunç kazadan önce uyarmışKorkunç kazadan önce uyarmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

Silopi'de öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

TSK'dan son dakika açıklama!

TSK'dan son dakika açıklama!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

Canan Karatay'dan olay çıkış: Kısırlaştırın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.