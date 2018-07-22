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Yunanistan'ın Makedonya sorununda Türkiye çekincesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Nikos Kocias: - "Türkiye'nin etkisine girmiş bir FYROM (Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti) mi istiyoruz yoksa bizimle dostane ilişkileri olan bir FYROM mi istiyoruz? Aceleci davranıp davranmadığımızın değil, bu sorunun cevabını vermeliyiz" - "(Rusya ile diplomatik kriz) Yunanistan, Doğu'ya, Batı'ya, dostumuz olan ve olmayanlara egemenliğimize ve bize karşı saygıyı ihlal edenlere karşılık uygun tedbirler alınacağı mesajını verme konusunda kararlıdır. Göz yummanın diplomasi sayıldığı dönem geride kaldı"

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesi ve Makedonya arasındaki isim anlaşması üzerine muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Türkiye'nin etkisine girmiş bir FYROM (Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti) mi istiyoruz yoksa bizimle dostane ilişkileri olan bir FYROM mi istiyoruz? Aceleci davranıp davranmadığımızın değil, bu sorunun cevabını vermeliyiz." dedi.

Kocias, Yunan devlet ajansı AMNA'ya verdiği özel röportajda, Makedonya ile gerçekleşen "isim anlaşması" ve Rusya ile yaşanan diplomatik krize ilişkin soruları yanıtladı.

Yunanistan'ın 4 Rus diplomata yönelik yaptırım uygulamasını değerlendiren Kocias, "Yunanistan, Doğu'ya, Batı'ya, dostumuz olan ve olmayanlara egemenliğimize ve bize karşı saygıyı ihlal edenlere karşılık uygun tedbirler alınacağı mesajını verme konusunda kararlıdır. Göz yummanın diplomasi sayıldığı dönem geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kocias, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Atina gezisini iptal etmesine yönelik ise "Eğer kendisini sınır dışı edilen veya ülkeye giriş yasağı konulanlarla bir tutuyorsa gelmemek kendi hakkıdır." diye konuştu.

Yunanistan ve Makedonya arasındaki "isim sorununun" çözümüne yönelik anlaşma için şartların olgunlaşmış olduğunu belirten Kocias, "Türkiye'nin etkisine girmiş bir FYROM (Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti) mi istiyoruz yoksa bizimle dostane ilişkileri olan bir FYROM mi istiyoruz? Aceleci davranıp davranmadığımızın değil, bu sorunun cevabını vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kocias, Makedonya'da "Slav köktenciliğinin" gelişmesi ve Yunanistan'a kuzeyinden muhtemel bir "terör akımının" oluşmasındansa coğrafi ve ekonomik olarak bağlar geliştiren bir komşuya sahip olmak istediklerini söyledi.

Yunanistan geçen hafta, "ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'si için sınır dışı, 2'si için de ülkeye giriş yasağı kararı almıştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde, diplomatların, Makedonya ile olan "isim sorunu" meselelerine ilişkin ülkede gösteri ve tepkilerin artmasını teşvik ederek müdahale etmeye çalışmakla suçlandığı ileri sürülmüştü.

Rusya ise Lavrov'un düzenleyeceği gezinin iptal edildiğini açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da diplomatlarına ilişkin yaptırımlar ve Yunan yetkililerin Rusya karşıtı açıklamalarıyla ilgili Yunanistan'a sözlü ve yazılı protesto verildiğini bildirmişti.

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne yönelik yapılan tarihi anlaşma ile ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi öngörülüyor. Bu adımla ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerinin önünün açılması bekleniyor ancak hem Makedonya hem de Yunanistan'da başta muhalefet partileri olmak üzere bazı gruplar anlaşmaya karşı çıkıyor.
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- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanıyor ancak Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Makedonya Rusya Türkiye Yunanistan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias

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