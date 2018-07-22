Yunanistan'ın Makedonya sorununda Türkiye çekincesi

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesi ve Makedonya arasındaki isim anlaşması üzerine muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Türkiye'nin etkisine girmiş bir FYROM (Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti) mi istiyoruz yoksa bizimle dostane ilişkileri olan bir FYROM mi istiyoruz? Aceleci davranıp davranmadığımızın değil, bu sorunun cevabını vermeliyiz." dedi.

Kocias, Yunan devlet ajansı AMNA'ya verdiği özel röportajda, Makedonya ile gerçekleşen "isim anlaşması" ve Rusya ile yaşanan diplomatik krize ilişkin soruları yanıtladı.

Yunanistan'ın 4 Rus diplomata yönelik yaptırım uygulamasını değerlendiren Kocias, "Yunanistan, Doğu'ya, Batı'ya, dostumuz olan ve olmayanlara egemenliğimize ve bize karşı saygıyı ihlal edenlere karşılık uygun tedbirler alınacağı mesajını verme konusunda kararlıdır. Göz yummanın diplomasi sayıldığı dönem geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kocias, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Atina gezisini iptal etmesine yönelik ise "Eğer kendisini sınır dışı edilen veya ülkeye giriş yasağı konulanlarla bir tutuyorsa gelmemek kendi hakkıdır." diye konuştu.