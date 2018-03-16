Yunanistan'ın SEKAP tütün fabrikası Japonlara satıldı

GÜMÜLCİNE (AA) – Yunan asıllı Rus işadamı İvan Savvidis’e ait Donskoy Tabac’ın (DT), 1,6 milyar dolar karşılığında Japan Tobacco İnch. (JPI) şirketine satılması konusunda sözleşme imzalandı.
İskeçe’deki Yunan Tütün Endüstrisi (SEKAP) tütün fabrikasının da ait olduğu DT’nin Japon şirketine satışının, taraflar arasında bugün imzalanan sözleşmenin yetkili antitröst otoriteler tarafından onaylanmasıyla tamamlanacağı bildirildi.
SEKAP Yönetim Kurulu Başkanı Arthur Davidyan Yunan basınına yaptığı açıklamada, JTI ile imzalanan sözleşmeye göre DT'nin bir yan kuruluşu olan SEKAP’ın çoğunluk hisselerinin de Japon şirketin mülkiyetine geçtiğini belirterek, DT’nin, JTI ile imzaladığı anlaşmanın iyi incelenmiş girişimci bir hareket olduğunu söyledi.
İskeçe kentinde 1975 yılında kurulan SEKAP’ın Yunan ATE Bank’a ait hisseleri 2013’te Savvidis’e ait DT tarafından satın alınmıştı. SEKAP’ın özelleştirme ihalesine Türkiye’den Seba Dış Ticaret de girmişti.
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