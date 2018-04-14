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Yüncülerin sezondan beklentisi büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde koyun yünü satarak geçimlerini sağlayan esnaflar sezonu açtıklarını ve bu sezondan çok umutlu olduklarını belirttiler.Eski işlerini mumla aradıklarını söyleyen Fatsalı yün satıcısı Ömer Topkara, “Her yıl sezona umutla başlıyoruz ancak bazen istediğimiz gibi geçmiyor.

Yüncülerin sezondan beklentisi büyük

Ordu’nun Fatsa ilçesinde koyun yünü satarak geçimlerini sağlayan esnaflar sezonu açtıklarını ve bu sezondan çok umutlu olduklarını belirttiler.
Eski işlerini mumla aradıklarını söyleyen Fatsalı yün satıcısı Ömer Topkara, “Her yıl sezona umutla başlıyoruz ancak bazen istediğimiz gibi geçmiyor. Son 8 yıldır işlerimizde ciddi derecede düşüş yaşanıyor. Bunun sebebi ise yüne vatandaşların eskisi kadar ilgisinin olmamasıdır. Yünü, kilo ve çuval işi olarak halka satıyoruz. Koyun yününü yeni nesil kişiler tercih etmiyor fakat orta ya ve üstü kişiler koyun yününden vazgeçmiyor. Yeni nesil sentetik yüne ve elyafa daha fazla bizlerden satın alıyor. Bizler de elimizde yeni elyafları bulunduruyoruz. Koyun yününün kilosunu geçen yıl 5 TL’ye satıyorduk, bu yeni sezonda 3 TL’ye satmayı planlıyoruz. Fiyatlar her yıl geçen düşüyor. Bizler de durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz. Benim babamın mesleği de yüncülük fakat benim çocuklarım bu mesleğin geleceği olmadığı için başka işlere yöneldiler. 35-40 yıldır yün satıyoruz ve geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Önceki yıllarda çok güzel satışlarımız vardı. Fakat son yıllarda satışlarımız eski satışlarımızı aratmış durumda. Elyaf ve orlonların çıkmasından sonra yüne olan ilgi azaldı" dedi.

Yüncülerin sezondan beklentisi büyük

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