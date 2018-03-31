Yünden keçeye, keçeden sanata

"Özgürce Keçe Sergisi" Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığına bağlı Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışı nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Kurs Hocası Oğuz Koç, "Çok açılışa katıldım ama hakikaten hiç birinde bu kadar heyecanlanmamıştım. Onur ve gurur duyduğum bir öğrencim. Çok büyük bir emek, çok büyük bir azim var. Buna kısacası keçe aşkı diyorum" dedi.

Keçe sanatçısı Özgür Dönmez, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı keçe kursunda ürettiği 300 parça eserle sergi açtı. Etimesgut Belediyesi’nin açtığı kursa katılarak keçe yapmayı öğrenen Dönmez, keçenin ıslatılarak sabunlu suyla uygulanan teknikle yapıldığını ve saf yünün geleneksel usulle keçeye dönüştüğünü vurguladı. Yaptığı ürünler arasında keçeden yapılmış şapka, çanta, masa örtüsü, avize, yelek ve şalın da bulunduğunu söyleyen Dönmez, ayrıca keçeden yaptığı tablolarda ünlü ressamların resimlerini keçeyle tekrar resmettiğini ifade etti. Dönmez, kendisinin de özgün olarak yaptığı resimlerin bulunduğunu bir tablosunda keçeden yaptığı kadın portresinde kadına şiddeti anlattığını dile getirdi. Ürünlerindeki özellikleri ve anlamının yorumlanmasını ziyaretçilere bırakan Dönmez, "Kim ne görüyorsa ne hissediyorsa o parça özeldir" diye konuştu.

Dönmez, "Ben bu keçe yolculuğu sırasında çok iyi dostlar edindim. Ben yün çalışmayı çok seviyorum. Eşim bana ’Buğday ile koyun gerisi oyun’ atasözünü gerçekleştiriyorsun dedi. Özellikle belirtmek isteğim ben ıslak keçe çalışıyorum saf koyun yünü. Tek parçadan oluşan dikişsiz kaban ve giyisiler var. 300 parça ürünü bir buçuk yılda sabah sekizden gece ikiye kadar çalışarak ürettim. Adım özgür olduğu için sergi adını ve markayı da ’Özgürce’ ismini kullanarak oluşturdum. Bütün sergi boyunca beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkesi sergiye bekliyorum" şeklinde konuştu.