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Yuntdağı’nda parklar düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Yunusemre Maldan, Pınarköy, Sarıahmetli, Örselli ve Sakallı mahallelerinde park ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.Yunusemre Belediyesi ilçede bir yandan park ve bahçelerde çevre düzenleme çalışması gerçekleştirirken, bir yandan da yandan ilçeye yeni parklar kazandırıyor.

Yuntdağı’nda parklar düzenleniyor

Yunusemre Maldan, Pınarköy, Sarıahmetli, Örselli ve Sakallı mahallelerinde park ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.
Yunusemre Belediyesi ilçede bir yandan park ve bahçelerde çevre düzenleme çalışması gerçekleştirirken, bir yandan da yandan ilçeye yeni parklar kazandırıyor. Kırsal anlamda çalışmaları yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sarıahmetli Mahallesi’nde çocuk oyun grubu çevresinde çit ve bordür döşeme işlemi gerçekleştiriyor. Maldan Mahallesi’nde meydan ve park düzenleme çalışmasına devam eden ekipler, Örselli Mahallesi’nde ise çocuk oyun grubu montajı yapıyor. Belediye ekipleri, Pınarköy Mahallesi’nde de çocuk oyun gurubu çevresinde çit montaj ve bordür taşı döşeme işlemine devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Sakallı Mahallesi’nde kamelya yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Yuntdağı’nda parklar düzenleniyor

Yuntdağı’nda parklar düzenleniyor

Yuntdağı’nda parklar düzenleniyor

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