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“Yunus Emre: Divan ve Risaletü’n Nushiyye” kitabına İtalya’da tanıtım

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 00:21 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Roma'daki YEE tarafından İtalyancaya çevrilen “Yunus Emre: Divan ve Risaletü’n Nushiyye” kitabının tanıtımı yapıldı - Kitabın çevirmeni Türkolog Bertuccelli: - "Bu kitabı çevirirken Yunus'un dilini öğrendim. Yunus Emre'nin evrensel insan sevgisi mesajını çok sevdim. Yunus'un beyitleri insana huzur veriyor"

İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Abdülbaki Gölpınarlı'nın İtalyanca'ya çevrilen "Yunus Emre: Divan ve Risaletü'n Nushiyye" (Nasihatlar Kitabı) eserinin tanıtımı yapıldı.

İtalya'da ilk defa yayımlanan eser, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi" (TEDA) kapsamında, İtalyan Türkolog Fulvio Bertuccelli tarafından İtalyanca'ya çevrildi.

Kitabın tanıtımı için düzenlenen programa, akademisyenler, Türk kültürüne ilgi duyan İtalyanlar, YEE'de Türkçe eğitimi alan öğrenciler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, eserin Türk ve İtalyan edebiyatı için önemine değinerek, "İtalya'da Yunus Emre hakkında ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir eser yayımlandı. Bu kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın TEDA projesinin desteğiyle İtalyan akademik kitleye tanıtmaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz." dedi.

Kitabın çevirmeni İtalyan Türkolog Bertuccelli de, Yunus Emre'nin hayatı, tasavvuf yolunda katettiği manevi kazanımlar, şiirlerinin derin anlamları ve vermek istediği mesajları kitaptan örnekler vererek anlattı.

Napoli Oryental Üniversitesi Türkiye, Orta Asya ve İran Tarihi Öğretim Üyesi ve Asya Araştırmaları Bölüm Başkanı Prof. Michele Bernardini ise yaşamının son yıllarında şahsen de tanıdığı Gölpınarlı'nın edebi kişiliği ve bilimsel çalışmalarından bahsetti. Bernardini, "Yunus Emre'nin yaşadığı Selçuklu döneminde savaş ve sıkıntılar olmasına rağmen, manevi anlamda bu kadar zengin ve mutasavvıf düşüncesine bu kadar bağlı bir halk şairini görmek istisnai bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Kitabın yayınevinin yöneticisi Sandro Teti de son dönemde özellikle Türk dünyası ve Orta Asya ülkeleriyle ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, Türkiye'nin ünlü bir şairinin kitabını yayımlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

- "Yunus Emre'nin beyitleri insana huzur veriyor"

Kitaba ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bertuccelli, Yunus Emre'nin şiirlerinin "evrensel" olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin insan sevgisi ve özellikle "Yaradılanı severim Yaradan'dan ötürü" felsefesinin altını çizen Bertuccelli, "Bu kitabı çevirirken Yunus'un dilini öğrendim. O kadar derin anlamlar içeriyor ki. Yunus Emre'nin evrensel insan sevgisi mesajını çok sevdim. Yunus Emre'nin beyitleri insana huzur veriyor." diye konuştu.

Kitapta yaklaşık 260 şiir bulunduğunu bildiren Bertuccelli, edebiyatseverlerin Yunus Emre'nin şiirlerini okurken tasavvufu da anlayabileceklerini belirtti.

İtalya'da Yunus Emre hakkında yayımlanan en geniş kapsamlı eser olma özelliğini taşıyan "Yunus Emre: Divan ve Risaletü'n Nushiyye”, Türk edebiyatının İtalya'da tanıtılması bakımından büyük önem arz ediyor.

Kitapta, tasavvuf felsefesi ve Türk halk kültürünün en önemli temsilcilerinden Yunus Emre'nin şiirleri sade bir dille okuyucuyla buluşturuluyor.

(AA)

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