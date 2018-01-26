“Yunus Emre: Divan ve Risaletü’n Nushiyye” kitabına İtalya’da tanıtım

Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, eserin Türk ve İtalyan edebiyatı için önemine değinerek, "İtalya'da Yunus Emre hakkında ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir eser yayımlandı. Bu kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın TEDA projesinin desteğiyle İtalyan akademik kitleye tanıtmaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz." dedi.

Kitabın tanıtımı için düzenlenen programa, akademisyenler, Türk kültürüne ilgi duyan İtalyanlar, YEE'de Türkçe eğitimi alan öğrenciler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

İtalya'da ilk defa yayımlanan eser, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi" (TEDA) kapsamında, İtalyan Türkolog Fulvio Bertuccelli tarafından İtalyanca'ya çevrildi.

Napoli Oryental Üniversitesi Türkiye, Orta Asya ve İran Tarihi Öğretim Üyesi ve Asya Araştırmaları Bölüm Başkanı Prof. Michele Bernardini ise yaşamının son yıllarında şahsen de tanıdığı Gölpınarlı'nın edebi kişiliği ve bilimsel çalışmalarından bahsetti. Bernardini, "Yunus Emre'nin yaşadığı Selçuklu döneminde savaş ve sıkıntılar olmasına rağmen, manevi anlamda bu kadar zengin ve mutasavvıf düşüncesine bu kadar bağlı bir halk şairini görmek istisnai bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Kitabın yayınevinin yöneticisi Sandro Teti de son dönemde özellikle Türk dünyası ve Orta Asya ülkeleriyle ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, Türkiye'nin ünlü bir şairinin kitabını yayımlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

- "Yunus Emre'nin beyitleri insana huzur veriyor"

Kitaba ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bertuccelli, Yunus Emre'nin şiirlerinin "evrensel" olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin insan sevgisi ve özellikle "Yaradılanı severim Yaradan'dan ötürü" felsefesinin altını çizen Bertuccelli, "Bu kitabı çevirirken Yunus'un dilini öğrendim. O kadar derin anlamlar içeriyor ki. Yunus Emre'nin evrensel insan sevgisi mesajını çok sevdim. Yunus Emre'nin beyitleri insana huzur veriyor." diye konuştu.