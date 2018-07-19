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Yunus Emre Enstitüsü'nden Nijerya'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:27 | Son Güncelleme

YEE, Sahra Altı Afrika'daki 4 ülkede merkez açmayı planlıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) heyeti, Nijerya'da temaslarda bulundu.

YEE Mali İşler Müdürü Erkan Bakacak, Nijerya ziyaretiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ülkelerde Türkçe eğitimin yanında kültür sanat faaliyetleri, üniversitelerde yapılan iş birliği kapsamında kolejler ve üniversitelerde Türkçe öğretiyoruz." dedi.

YEE'nin 46 ülkedeki 57 kültür merkeziyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Bakacak, Nijerya'nın başkenti Abuja'da da bir merkez açmayı amaçladıklarını, ilerleyen süreçte Sahra Altı Afrika'nın diğer ülkelerinde de merkez açmayı planladıklarını kaydetti.

Sahra Altı Danışmanı Majid Koç ise "Bu temaslarda Abuja Büyükelçiliğimize çok teşekkür ederiz. Burada Yunus Emre Enstitüsü açılmasına yönelik hukuki boyutları araştırdık ve anlaşmaya varmak üzereyiz." ifadesini kullandı.

Koç, Sahra Altı Afrika'daki 4 ülkede merkez açmayı planladıklarını ifade ederek, "İlk olarak Nijerya'nın başkenti Abuja'da ardından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Kenya'nın başkenti Nairobi ve Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da merkezler açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Etiyopya'da 3 üniversitede Türkçe eğitimine başladıklarını belirten Koç, bu okullarda yaklaşık bin 500 öğrencinin Türkçe eğitimi aldığını, önümüzdeki senelerde sayıyı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Nijerya'da açılacak YEE merkezi sayesinde Türkçe dilini ülke geneline yaymayı hedeflendiklerini vurgulayan Koç, dil ve kültürün yanı sıra kamu diplomasisi, el sanatları, seminerler, konferanslar gibi faaliyetler yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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nijerya yee

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