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Yunus Emre Enstitüsü'nün 2018 Yılı Türkçe Yaz Okulu programı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü'nün 2018 Yılı Türkçe Yaz Okulu programı başladı

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye’ye gelen gençlere, Türk kültürünü yakından tanıma ve Türkçelerini geliştirme fırsatı sunduğu Türkçe Yaz Okulu programı başladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Endonezya'dan Cezayir'e, Karayipler'den El Salvador'a, Almanya'dan Yunanistan'a dünyanın birçok ülkesinden gençlerin Türkiye'de bir araya geleceği program 12 Ağustos'a kadar sürecek.

YEE Başkanı Prof. Şeref Ateş, bu yıl 9. kez gerçekleştirilen Türkçe Yaz Okulu programı ile farklı kültürlerin birbirlerine karşı ön yargısız yaklaşabildiğini, ülkelerin bile yıkamadığı engellerin bu sayede yıkıldığını belirtti. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'yi merak eden, Türk kültürüne ilgi duyan gençler olduğunu ifade eden Ateş "Bu merakı kendimizi anlatmak ve kültürel bağlar kurmak için iyi bir fırsat olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kültürel diplomasinin de bu anlama geldiğinin altını çizen Ateş, "Diplomasi ile aşılamayan, yıkılamayan engelleri gençler kültür ile ortadan kaldırabilecek güçteler. Gelecek de dünya gençlerinin elinde. Gönül ister ki binlercesini Türkiye'de ağırlayalım, bu kültür alışverişine vesile olalım." değerlendirmesinde bulundu.

- Program boyunca iletişim dili Türkçe

Türkçe Yaz Okulu programı, Türkiye'yi ve Türkçeyi yakından tanımak isteyen farklı coğrafyalardan gençleri Türkiye'de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına olanak sağlıyor. Program boyunca iletişim dili olarak Türkçe kullanılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde misafir edilecek öğrenciler, gittikleri illerin gözde üniversitelerinde uzman öğretim görevlileri tarafından verilen ders ve seminerlere katılarak Türkçelerini geliştirme ve pratik yapma imkanı buluyor. Öğrenciler ayrıca farklı yörelere ait doğal güzellikleri de yakından tanıma şansına sahip oluyorlar.

Program boyunca misafir öğrencilerin tüm ihtiyaçları YEE tarafından karşılanıyor.

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