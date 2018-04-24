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Yunus Emre Kültür Dernekleri ve ESKÜDER Yörük şölenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

Yunus Emre Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Çetin ve Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkan Yardımcıları Yüksel Servi ve Ertuğrul Altınel, Mersin’de düzenlenen "1’inci Yörük ve Türkmen Kültürü ve Değerlerini Yaşatma Çalıştay ve Şöleni"ne katıldı.Eskişehir’den Silifke’ye giden grup, Gökbelen Yaylasında düzenlenen şenliklerde yer aldı.

Yunus Emre Kültür Dernekleri ve ESKÜDER Yörük şölenine katıldı

Yunus Emre Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Çetin ve Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkan Yardımcıları Yüksel Servi ve Ertuğrul Altınel, Mersin’de düzenlenen "1’inci Yörük ve Türkmen Kültürü ve Değerlerini Yaşatma Çalıştay ve Şöleni"ne katıldı.
Eskişehir’den Silifke’ye giden grup, Gökbelen Yaylasında düzenlenen şenliklerde yer aldı. Dernek üyeleri ve folklör ekibinin de yer aldığı ve Silifke Belediyesince düzenlenen şölene, çok sayıda Yörük ve Türkmen ilgi gösterdi. Başkan Çetin, "Fedarasyonumuz ve ESKÜDER dernek üyeleri ile birlikte, Eskişehir’den Silifke’ye gittik. Şölende folklör ekimiz Eskişehir’in yöresel oyunlarını oynayarak kültürü tanıttı" dedi.

Yunus Emre Kültür Dernekleri ve ESKÜDER Yörük şölenine katıldı

Yunus Emre Kültür Dernekleri ve ESKÜDER Yörük şölenine katıldı

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