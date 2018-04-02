Yunus Emre Mahallesi taziye evine kavuşuyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi’nde sürdürülen taziye evinin kaba inşaatı tamamlandı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Her Mahalleye Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında yapımına başladığımız Yunus Emre Mahallesi’ndeki taziye evinin kaba inşaatı tamamlandı. Bayan ve erkekler için iki kattan oluşacak olan taziye evinin çalışmalarını kısa süre içerisinde bitirerek, halkımızın hizmetine açacağız inşallah” dedi.
Mahalle sakinleri ise uzun yıllardır ihtiyacını hissettikleri taziye evini mahallelerine yapan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ederek, “Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi daha çözüme kavuştu çok şükür. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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