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Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin ilk Filistinli okçuları sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin destekleriyle ilk defa Filistin'de verilen okçuluk kursundan mezun olan 12 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı

Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin Okçular Vakfı’nın katkılarıyla Filistin’de düzenlediği Okçuluk Kursu ilk mezunlarını verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Rucub, Filistin Atıcılık Birliği Başkanı Muin Berekat, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir ile Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Abdulkadir Mustafa katıldı.

Filistin Atıcılık Birliği ile Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin iş birliği sonucu açılan ve yaklaşık 4 ay süren okçuluk kursundan mezun olan 12 Filistinli kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Törende AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Topçu, “Bugün burada Türkiye’nin desteğiyle eğitimlerini tamamlayan ilk Filistinli okçuların sertifika törenindeyiz.” dedi.

Topçu, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, “Biz Filistinlilere her yer de ve her zaman desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Bu tür kurslar Türkiye ile Filistin arasındaki bağların güçlenmesini sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Atıcılık Birliği Başkanı Berekat ise, “Bugün başlangıç kursumuzun bitişini ilan ettik. İleri seviyedeki bazı kursiyerlerimizde Türkiye’de eğitimlerini tamamlayacaklar.” dedi.

Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür eden Berekat, "Filistin’de ilk defa bir okçuluk kursu veriliyor. Eğer Türkiye’nin desteği olmasaydı, İsrail’in engelleri nedeniyle böyle bir kurs açılamazdı.” ifadelerini kullandı.

Berekat son olarak bu kursun, ileride kurulması muhtemel bir Filistin okçu takımının ilk nüveleri olmasını ümit ettiğini kaydetti.

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Filistin işgal altındaki Batı Şeria okçular vakfı Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

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