Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin ilk Filistinli okçuları sertifikalarını aldı

Filistin Atıcılık Birliği ile Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin iş birliği sonucu açılan ve yaklaşık 4 ay süren okçuluk kursundan mezun olan 12 Filistinli kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Topçu, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilere dikkati çekerek, “Biz Filistinlilere her yer de ve her zaman desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Bu tür kurslar Türkiye ile Filistin arasındaki bağların güçlenmesini sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Atıcılık Birliği Başkanı Berekat ise, “Bugün başlangıç kursumuzun bitişini ilan ettik. İleri seviyedeki bazı kursiyerlerimizde Türkiye’de eğitimlerini tamamlayacaklar.” dedi.

Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür eden Berekat, "Filistin’de ilk defa bir okçuluk kursu veriliyor. Eğer Türkiye’nin desteği olmasaydı, İsrail’in engelleri nedeniyle böyle bir kurs açılamazdı.” ifadelerini kullandı.

Berekat son olarak bu kursun, ileride kurulması muhtemel bir Filistin okçu takımının ilk nüveleri olmasını ümit ettiğini kaydetti.

