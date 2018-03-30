Yunus korkusu balık tezgahlarını boş bıraktı

SİNOP (AA) - Sinop'ta ağlarının yunuslar tarafından parçalanmasından endişe duyan bazı balıkçılar denize açılmadı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılık sektörünün en kötü sezonlarından birini geçirdiğini söyledi.

Sezon öncesi balık azlığı beklediklerine ancak bu kadarını da tahmin etmediklerine dikkati çeken Bayrak, "Tezgahlarda deniz balığı yok denecek kadar az. Genelde havuz balıklarının satışı yapılıyor." dedi.

Büyük balıkçı teknelerinin açıklarda istavrit avlamaya çalıştığını belirten Bayrak, küçük teknelerin ise dip ağlarını denize bırakmak suretiyle avcılık yapabildiklerini anlattı.

Bayrak, bölgede yunus sayısının çok fazla olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Denizde balık o kadar az durumdaki yunuslar da doğal olarak ağlara takılan balıklara yöneliyor. Bölgemizdeki yunus popülasyonunun varlığını dikkate alacak olursak, ağlara büyük çapta maddi hasarlar verebiliyorlar. Dolayısıyla beş lira para kazanacak balıkçı arkadaşımız ağa parçalandığı zaman 10 lira zarar etmek durumunda kalıyor. O nedenle bazı balıkçı arkadaşlarımız dip ağlarını denize bırakmakta endişe duyuyor. Onlar avlanamayınca tezgahlarda havuz balıklarına kaldı."

Umutlarını yeni sezona bağladıklarını vurgulayan Bayrak, "Kötü geçen bir sezonu geri bırakmak üzereyiz. Umutlar yeni sezona kaldı. İnşallah yeni sezon verimli geçer. Aksi takdirde daha kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.