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Yunus ölümlerinde ilk tespitler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:12 | Son Güncelleme

Sinop Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

Yunus ölümlerinde ilk tespitler

Sinop Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sedat Gönener, Karadeniz’de kıyıya vuran ölü yunusların kalkan avı için serilen gırgır ağlarının içerisinde muhtemelen boğularak ölmüş olabileceklerini söyledi.
Karadeniz kıyısı sahil şeridinde yunus ölümleri devam ediyor. Geçen günlerde Sinop’ta yaşanan onlarca yunus ölümünün kesin sebepleri yapılan analizler sonucu belli olacak.
Sinop Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sedat Gönener, yunus ölümleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gönener yaptığı açıklamada, “Veteriner arkadaşlar ve fakültemizden araştırma görevlisi doktora öğrencisi arkadaşlarımız ölü yunus olan bölgeleri gezdiler, onlardan numuneler aldılar. Şimdi arkadaşlarımız bunların karaciğerlerinde ağır metaller yani zehirlenme durumu var mı yok mu onu araştırmaktadırlar. Yaklaşık 1, 1 buçuk ay sonra bunların ölüm nedenleri bir şekilde ortaya çıkacak. Ama göz ile baktığımız zaman izlediğimiz bazı şeyler var. Çoğunun üzerinde ağ izleri var. Mide içlerine baktığınız zaman istavrit, çaça gibi balıklarla beslendiğini hatta midelerinin tamamen bunlarla dolu olduğunu gördü arkadaşlar” dedi. Gönener şu bilgileri verdi:
“Bu tür yunusların ki bunlar tırtak açık denizde daha ziyade açık denizde bulunması gereken karasal kıyısal bölgelere çok fazla girmeyen türler bunlar. Öyle olmasına rağmen kıyısal bölgelerde avcılık yapan gırgır ağlarının içine girdikleri ve orada yemlemek amacıyla ve orada gırgır ağlarının içerisinde muhtemelen boğularak öldükleri bir ön tahmin. Ama esas bunların ölüm sebepleri 1,1 buçuk ay sonra ortaya çıkacak. Veteriner arkadaşların yaptığı nekropsi diyorlar ona. O analizlerden sonra aldıkları parçalardan yapılacakları analizlerle ortaya çıkacak. 3 çeşit yunusumuz var. Bunlar: Motur, afalina, tırtak. Motur, daha ziyade liman bölgelerde kıyısal bölgelerde görülür. Balıkçılar da daha çok etkileşim halinde olanlar denen afalinalar. Bir de az önce bahsettiğimiz tırtak var ki bunlar açık sularda olması gerekiyor ama demek ki yem stoklarını balık stoklarını buralarda buldukları için kıyısal bölgelere kadar gelmişler. Motur türü yunusların sonarla obje belirleme mesafesi daha kısadır. Daha zayıftır onların sonar özellikleri. Dolayısıyla beslenme, yavrularıyla gezme emzirme dönemleri bizim kalkan avcılığına tekabül eder. Bu dönemlerde fazlaca dolaşırlar. Bu dönemlerde de bizim kalkan avcılığının kalkan ağları bulunur denizin dibinde. Bunlar büyük göz ağlardır. Bu ağlara girer ve burada boğularak ölürler.”
Samsun, Ordu ve Giresun’da da ölü yunuslar karaya vurmaya devam ediyor.

Yunus ölümlerinde ilk tespitler

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