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Yunus sürüsünü görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denize açılan balıkçı cep telefonu ile yunus sürüsünü görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denize açılan balıkçı cep telefonu ile yunus sürüsünü görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. İnkum tatil beldesinde sabah saatlerinde teknesi ile balığa çıkan Ali Kaz, Liman mevkii açıklarında yunus sürüsünü gördü. Cep telefonu ile görüntü almaya başlayan Ali Kaz, bir süre yunuslarla birlikte hareket etti. Bir süre sonra dibe dalış yapan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Ali Kaz çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken, görüntüler beğeni topladı.

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